Anleger warten weiter auf erste Erfolgsmeldungen zu den globalen Verhandlungen über die von US-Präsident Donald Trump verhängten Importzölle. In New York hatte der Leitindex Dow Jones Industrial seine neuntägige Gewinnstrecke am Vortag erst einmal unterbrochen. Auch der Dax hat mittlerweile eine so lange Gewinnserie hinter sich.