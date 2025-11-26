Einen Blick wert sein könnten auch die Aktien von Continental . Die US-Bank JPMorgan setzte die Papiere des Reifenkonzerns auf die «Analyst Focus List» und beliess die Einstufung auf «Overweight» mit einem Kursziel von 76 Euro. Analyst Jose Asumendi sieht in Conti seinen Top-Reifenwert. Seit Mitte September habe sich die Aktie dank einer guten Geschäftsentwicklung in Europa und Preiserhöhungen in den USA deutlich besser entwickelt als die der Wettbewerber Michelin und Pirelli.