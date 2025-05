An der Wall Street hatten die wichtigsten Aktienindizes am Vorabend auf dem höchsten Niveau seit dem Frühjahr geschwächelt. Begründet wurden die Kursverluste mit einer schwachen Auktion von US-Staatsanleihen, die die hohe Staatsverschuldung der Vereinigten Staaten wieder in den Fokus rückte. Die Anleiherenditen zogen weiter an, was Aktienanlegern nicht schmeckt.