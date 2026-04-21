Auf die Verluste zum Wochenauftakt am deutschen Aktienmarkt dürften am Dienstag moderate Kursgewinne folgen. Der X-Dax signalisierte für den deutschen Leitindex Dax eine Stunde vor dem Xetra-Start ein Plus von 0,5 Prozent auf 24.537 Punkte. Damit hält sich das Börsenbarometer über der Durchschnittslinie der vergangenen 200 Handelstage bei aktuell 24.114 Zählern. Diese gilt als wichtiger Indikator für den längerfristigen Kurstrend.