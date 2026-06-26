An der technologielastigen US-Börse Nasdaq notieren deshalb die Futures am Freitag schon wieder klar in der Verlustzone. Im Chipbereich erfasst die erneute Abwärtsbewegung in der Branche wohl auch viele deutsche Aktien: Der Infineon -Kurs sackte etwa vorbörslich um 2,8 Prozent ab. Für die Ausrüster Aixtron , Suss und PVA Tepla sowie den Waferhersteller Siltronic ging es auf der Plattform Tradegate auch um bis zu drei Prozent bergab. Mit Siemens Energy und Hochtief drohen auch anderen KI-Profiteure wieder unter Druck zu geraten.