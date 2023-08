Nach dem weiteren Rekordhoch am Montag bei 16 528 Punkten hatten die Dax-Anleger am Tag darauf erst einmal Gewinne mitgenommen. Die anschliessend erfolgte Abstufung der Bonität für die USA durch die Ratingagentur Fitch hatte aber niemand zu diesem Zeitpunkt auf der Rechnung. Sie verstärkte die Gewinnmitnahmen. In den USA ging es für die Aktien-Indizes am Vortag daher kräftig bergab. Insgesamt sind die Vorgaben aus Übersee für den hiesigen Markt negativ.