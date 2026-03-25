Für den Brent-Ölpreis ging es in der Nacht zeitweise wieder fast auf 97 Dollar nach unten. Er ist mit seinen Auswirkungen auf die Inflation und seiner Signalwirkung für die Konjunkturerwartungen momentan das Zünglein an der Waage. Vor zwei Wochen hatte er mit fast 120 Dollar das höchste Niveau seit 2022 erreicht. Noch mehr als um die Kursausreisser sorgen sich die Anleger aber auf das inzwischen vier Wochen hohe Preisniveau. Der Iran hält mit der Strasse von Hormus die zentrale Versorgungsader der Weltwirtschaft faktisch blockiert, lockerte allerdings nun seine Regeln etwas.