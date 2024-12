Vor der Sitzung der US-Notenbank an diesem Mittwoch dürfte sich am deutschen Aktienmarkt nicht mehr viel tun. Nach zuletzt drei Börsentagen in Folge mit leichten Verlusten für den Dax wird der deutsche Leitindex eine Stunde vor dem Xetra-Start prozentual kaum verändert bei 20.234 Punkten gesehen, wie der X-Dax signalisierte. Der EuroStoxx 50 , der Leitindex der Eurozone, dürfte 0,1 Prozent schwächer starten.