Kurz vor Weihnachten gehen die Anleger am deutschen Aktienmarkt es eher ruhig an. Auch zum Start in die letzte Handelssitzung vor den Feiertagen wird der Dax etwas schwächer erwartet. Rund eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsauftakt signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex ein Minus von 0,2 Prozent auf 16 668 Punkte.

22.12.2023 08:17