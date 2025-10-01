Eine Stunde vor Handelsbeginn am Mittwoch signalisierte der X-Dax als ausserbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex ein Minus von 0,1 Prozent auf 23.853 Punkte. Das Börsenbarometer hat sich im abgelaufenen September per saldo kaum von der Stelle bewegt. Zum Start in den saisonal üblicherweise stärkeren Oktober bleibt er in Sichtweite seines Rekords vom Juli bei 24.639 Punkten.