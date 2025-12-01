Der X-Dax signalisierte für den deutschen Leitindex knapp eine Stunde vor Handelsbeginn ein Minus von 0,4 Prozent auf 23.730 Punkte. In der vergangenen Woche hatte sich der Dax um mehr als drei Prozent erholt. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird zum Wochenauftakt ebenfalls etwas schwächer erwartet.