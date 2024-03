Am deutschen Aktienmarkt steht weiter die laufende Berichtssaison im Mittelpunkt. Die Aktien von Adidas und Puma sanken nach einem negativ aufgenommenen Ausblick von Konkurrent Nike schon vorbörslich deutlich. Der US-Sportartikel-Hersteller stellt seine Aktionäre auf eine triste Umsatzentwicklung in der ersten Hälfte des kommenden Geschäftsjahrs ein. Dass für das Gesamtjahr 2024/25 ein Erlösplus angepeilt wird, geriet ebenso in den Hintergrund wie die teils besser als erwartete Entwicklung im abgelaufenen Quartal.