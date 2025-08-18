Der Dax startet wohl mit leichten Kursgewinnen in die neue Woche und bleibt in Lauerstellung auf sein Rekordhoch. Eine Stunde vor dem Handelsstart signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,2 Prozent auf 24.417 Punkte. Damit bleibt das Rekordhoch von Mitte Juli bei 24.639 Punkten in Reichweite. Der EuroStoxx 50 , der Leitindex der Euroregion, wird am Montag 0,1 Prozent höher erwartet.