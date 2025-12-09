Unter den Einzelwerten dürfte Thyssenkrupp im MDax mit Aussagen zum neuen Geschäftsjahr im Blick stehen. Der Industriekonzern, der wegen einer schwachen Nachfrage und niedrigerer Preise kürzlich seine Prognose für das Ende September abgeschlossene Geschäftsjahr 2024/25 gesenkt hatte, äusserte sich am Morgen für das neue Jahr. Die kürzlich auf den Weg gebrachte Sanierung der kriselnden Stahlsparte wird Thyssenkrupp millionenschwere Verluste einbrocken. Weil dafür hohe Rückstellungen gebildet werden müssten, dürfte 2025/26 unter dem Strich ein Fehlbetrag von 400 bis 800 Millionen Euro auflaufen, hiess es. Die Aktie büsste auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss knapp fünf Prozent ein.