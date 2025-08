Nach einem von Konjunktursorgen getriebenen Rückschlag dürfte sich der deutsche Aktienmarkt am Montag zunächst leicht erholen. Der X-Dax signalisierte für den hiesigen Leitindex rund eine Stunde vor dem Handelsstart ein Plus von 0,7 Prozent auf 23.580 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 zeichnet sich ein Anstieg in ähnlicher Grössenordnung ab.