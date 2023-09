Nach dem positiven Wochenstart hält die freundliche Tendenz am deutschen Aktienmarkt voraussichtlich auch am Dienstag erst einmal an. Dabei dürfte der Handel laut Börsianern von positiven Vorgaben der Wallstreet profitieren, wo sich insbesondere die US-Technologiebörse Nasdaq zuletzt gut entwickelt hatte. Grosse Kurssprünge hierzulande sind nach Einschätzung von Börsianern vor dem Leitzinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) indes nicht zu erwarten.

12.09.2023 08:19