Zum grossen Verfallstag an den Terminbörsen zeichnen sich am Freitagmorgen am deutschen Aktienmarkt erneut moderate Verluste ab. Anleger dürften nach der jüngsten Rally zunächst weiterhin Gewinne mitnehmen. Rund eine Stunde vor dem Auftakt signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex ein Minus von 0,17 Prozent auf 17 911 Zähler. Das bisher moderate Wochenplus des deutschen Leitindex würde damit weiter schrumpfen. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 dürfte ebenfalls etwas schwächer in den letzten Handelstag der Woche starten.

15.03.2024 08:22