Am letzten Börsentag des Jahres dürfte sich am deutschen Aktienmarkt nicht mehr viel tun. Nach einem fast 20-prozentigen Anstieg des Dax im laufenden Jahr wird der Leitindex am Montag leicht tiefer erwartet. Eine Stunde vor dem Xetra-Start signalisierte der X-Dax als Indikator für das Börsenbarometer ein Minus von 0,37 Prozent auf 19.911 Punkte. Der EuroStoxx 50 , der Leitindex der Eurozone, wird ebenfalls etwas leichter erwartet.