Mit leichten Verlusten dürfte der deutsche Aktienmarkt in die neue Börsenwoche gehen. Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte eine Stunde vor der Eröffnung auf Xetra ein Minus von 0,3 Prozent auf 24.285 Punkte. Der Dax sollte sich damit weiterhin nahe dem Rekordhoch vom Juli bei 24.639 Punkten halten. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone wird am Montagmorgen ebenfalls 0,3 Prozent tiefer erwartet.