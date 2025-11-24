Zudem könnte eine Reihe von Umstufungen für Bewegung sorgen. So senkte Deutsche Bank Research die Aktie von BASF von «Buy» auf «Hold» und jene von Wacker Chemie von «Hold» auf «Sell». Die Analysten von Goldman Sachs nahmen die Papiere von Mercedes-Benz und BMW jeweils mit dem Anlageurteil «Buy» wieder in die Bewertung auf. Die BMW-Anteilsscheine waren dabei mit einem Kursanstieg auf Tradegate von 1,7 Prozent besonders stark gefragt.