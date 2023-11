Am Ende einer starken Woche dürfte der Dax noch eine Schippe drauflegen. Eine Stunde vor der Xetra-Eröffnung signalisierte der X-Dax am Freitag für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,25 Prozent auf 15 826,31 Punkte. Der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 wird 0,52 Prozent höher erwartet.

17.11.2023 08:14