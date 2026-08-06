Die Commerzbank verdiente im zweiten Quartal fast doppelt so viel wie ein Jahr zuvor und sucht auf dieser Basis nun das Gespräch mit ihrer Grossaktionärin Unicredit . Nach einem Rekordergebnis im ersten Halbjahr sieht sich die Bank nun «voll auf Kurs, ihr Gewinnziel von mindestens 3,4 Milliarden Euro im Gesamtjahr zu erreichen». Zudem will sie weitere bis zu 1,2 Milliarden Euro in den Rückkauf eigener Aktien stecken. Die Anteilsscheine des Kreditinstituts fielen auf Tradegate um 1,9 Prozent.