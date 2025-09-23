So stufte die kanadische Bank RBC die VW-Vorzugsaktie von «Sector Perform» auf «Outperform» hoch, jene von Mercedes aber auf «Sector Perform» ab. Analyst Tom Narayan sieht die Wolfsburger beim Thema Zölle besser dastehen als die deutsche Konkurrenz und die Phase der Marktanteilsverluste in China am Ende. Bei Mercedes betrachtet er Zollrisiken und schwächere Aussichten für das China-Geschäft als Negativfaktoren. Zudem erwartet der Experte einigen Druck auf die Barmittelzuflüsse bis 2027. Langfristig sieht er Mercedes aber durchaus positiv.