Nach der deutlichen Kurserholung am Vortag treten die Anleger am Mittwoch bei deutschen Aktien wieder auf die Bremse. Am Tag der Zollankündigung von US-Präsident Donald Trump wird der Dax etwas leichter erwartet, der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte eine Stunde vor dem Xetra-Start ein Minus von 0,3 Prozent auf 22.465 Zähler. Auch beim EuroStoxx 50 zeichnete sich ein Abschlag von 0,3 Prozent ab.