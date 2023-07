Nach einer insgesamt starken Vorwoche dürften die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Montag ihre Konsolidierung vom Freitag fortsetzen. Der X-Dax als vorbörslicher Indikator für den Leitindex signalisierte eine knappe Stunde vor dem Xetra-Start ein Minus von 0,4 Prozent bei 16 046 Punkten. In der Vorwoche hatte der Dax mehr als drei Prozent zugelegt. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 wird am Montagmorgen rund 0,7 Prozent tiefer erwartet.

17.07.2023 08:10