Der X-Dax als vorbörslicher Indikator für den Leitindex signalisierte eine knappe Stunde vor dem Xetra-Start ein Minus von 0,5 Prozent bei 16 119 Punkten. Damit deutet sich für den Dax auf Wochensicht ein mageres Plus von rund 0,1 Prozent an. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 wird am Freitagmorgen rund 0,4 Prozent tiefer erwartet.