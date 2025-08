Die zum Wochenbeginn eingesetzte Erholung am deutschen Aktienmarkt dürfte sich am Dienstag fortsetzen. An der Wall Street legten die Notierungen am Vorabend im späten Handel noch etwas stärker zu und liefern damit positive Vorgaben. Mit grösseren Kursgewinnen ist allerdings zum Handelsbeginn nicht zu rechnen. Geprägt wird der Handelstag von zahlreichen Unternehmensberichten zum abgelaufenen Quartal.