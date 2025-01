«Gestern haben wir (...) eine Antrittsrede gehört, die derartig spaltend war, dass einem das Blut in den Adern gefrieren konnte», schrieb Devisenexperte Ulrich Leuchtmann von der Commerzbank. «Selbst seine Rede am 20. Januar 2017 war nicht derartig aggressiv wie die gestrige, so scheint mir.» Damals trat Trump seine erste Amtszeit als Präsident der USA an.