Fundamental richten sich die Blicke in Deutschland am Dienstag auf den Ifo-Geschäftsklimaindex. «Die Vorgaben für das hierzulande wohl bekannteste Stimmungsbarometer sind durchweg positiv», schrieben am Morgen die Experten der Landesbank Helaba. In den USA stehe vor allem eine Anhörung des Fed-Chefs Jerome Powell vor dem Finanzausschuss des Repräsentantenhauses im Fokus. Mit Spannung werde erwartet, wie er sich dort dem Druck von Trump erwehrt, die Zinsen zu lockern.