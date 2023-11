Der starke Monatsstart des Dax setzt sich wohl auch am Freitag fort: Eine Stunde vor dem Börsenstart taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex 0,4 Prozent höher auf 15 209 Punkte. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone wird mit einem Plus von 0,3 Prozent erwartet. Ob die Tendenz im Verlauf freundlich bleibt, wird sicher auch vom US-Arbeitsmarktbericht am Nachmittag abhängen.

03.11.2023 08:17