Mit den Kursgewinnen in New York, aber erhöhter Vorsicht in Europa und Asien beginnen die Anleger laut Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners damit, «eine erneute Präsidentschaft von Donald Trump einzupreisen». Denn höhere Zölle könnten den Warenaustausch mit Europa und China massiv beeinträchtigen, erwähnte er. Den Dax sieht er im «üblichen Sommerloch», was sich am Vortag in besonders niedrigen Umsätzen widergespiegelt habe.