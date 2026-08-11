Der Dax bleibt am Dienstag mit einem solide erwarteten Start in Reichweite seines Rekordes. Der Leitindex entwickelt sich weiter robust und trotzt den ausbleibenden Fortschritten bei der Lösungsfindung im Nahen Osten. Der X-Dax signalisierte knapp eine Stunde vor dem offiziellen Handelsbeginn ein Plus von 0,1 Prozent auf 26.358 Punkte. Für eine neue Bestmarke müsste er die 26.445 Punkte vom Freitagnachmittag erreichen.