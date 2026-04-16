Die jüngsten Rekordhochs an den US-Börsen dürften den vortags wenig bewegten Dax am Donnerstag stützen. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als ausserbörslicher Indikator ein Plus von 0,4 Prozent auf 24.166 Punkte. Damit würde sich der deutsche Leitindex etwas weiter von der 24.000-Punkte-Marke nach oben absetzen. Sein Eurozonen-Pendant EuroStoxx 50 , das am Mittwoch deutlich geschwächelt hatte, wird knapp 0,5 Prozent höher erwartet.