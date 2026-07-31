Unter den Einzelwerten stehen mit Quartalsberichten nur wenige Unternehmen hierzulande auf der Agenda. Aus dem Dax ist es Siemens Healthineers . Der Medizintechnik-Hersteller senkte zwar angesichts der schwachen Diagnostik-Sparte das Jahresumsatzziel 2025/26, hob aber zugleich die bereinigte Gewinnprognose je Aktie an. Hier kamen dem Konzern positive Sondereffekte aus US-Steuerrückerstattungen zugute. Die vorbörsliche Kursreaktion war negativ. Die Aktie gab auf Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss knapp drei Prozent nach.