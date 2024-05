An der Wall Street hatten die wichtigsten Indizes am Vortag weitere Rekordmarken letztlich nicht ganz halten können, nachdem der New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial erstmals in seiner langen Geschichte die Marke von 40 000 Punkten übersprungen hatte. Am Ende standen kleine Verluste auf dem Tableau. Auch aus Asien kamen am Morgen keine stärkeren Impulse. In China enttäuschten die Einzelhandelsumsätze, auf die Börse hatte dies aber kaum Auswirkungen.