Der Dax dürfte zu Wochenbeginn wegen der angespannten Nahost-Lage an seine Freitagsschwäche anknüpfen. Der X-Dax signalisierte für den deutschen Leitindex knapp eine Stunde vor dem Börsenstart ein Minus von 0,8 Prozent auf 23.752 Punkte. Damit kommt der Dax einer Unterstützungszone nahe, die der Charttechniker Martin Utschneider vom Broker Robomarkets bei 23.675 Punkten sieht. Indikationen des Brokers IG hatten in der Nacht sogar schon knapp darunter gelegen.