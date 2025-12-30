Nach einem Anstieg um mehr als 22 Prozent beim Dax im laufenden Jahr bleiben viele Anleger der Börse zwischen den Jahren fern. 2025 dürfte so das beste Dax-Jahr seit 2019 werden - mit dem Rekord von 24.771 Punkten in Schlagweite. Das deutsche Kursbarometer hat damit 2025 deutlich besser abgeschnitten als der EuroStoxx und auch der US-Leitindex Dow Jones Industrial .