Am ersten Börsentag des neuen Jahres zeichnet sich am deutschen Aktienmarkt ein ruhiger Start ab. Nach dem abermals sehr erfolgreichen Jahr 2024, das Anlegern einen fast 19 Prozent hohen Dax-Gewinn beschert hatte, sind viele Investoren am Donnerstag nach dem Neujahrstag noch nicht zurück. Viele dürften erst in der kommenden Woche wieder ins Marktgeschehen eingreifen.