Nach dem Start der Berichtssaison in den USA rücken inzwischen auch hierzulande zunehmend Quartalsberichte in den Fokus. So hat Europas grösster Softwarehersteller SAP am Vorabend sein Zahlenwerk zum zweiten Quartal vorgelegt und seine Ambitionen für den operativen Gewinn 2025 etwas erhöht. Analyst Toby Ogg von JPMorgan attestierte SAP insgesamt ordentliche Zahlen in einem Umfeld, das zunehmend unter Druck stehe. Die im Dax schwer gewichtete Aktie könnte sich zum Handelsstart damit wieder ihrem Rekordhoch von Anfang Juli bei knapp 191 Euro nähern und den Leitindex mit nach oben ziehen. Vorbörslich auf Tradegate ging es für die Aktie im Vergleich zum Xetra Schluss um etwas mehr als 4 Prozent nach oben.