Tiefrote Vorzeichen an der US-Technologiebörse Nasdaq und in Asien drohen den Dax am Freitag weiter nach unten zu ziehen. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex ein Minus von 0,8 Prozent auf 24.708 Punkte. Damit würde sich der Wochenverlust auf 1,4 Prozent summieren. Seit dem Rekordhoch von 25.900 Punkten Anfang vergangener Woche hat der Dax inzwischen 4,6 Prozent eingebüsst. Sein Eurozonen-Pendant EuroStoxx 50 wurde am Freitagmorgen ein Prozent tiefer erwartet.