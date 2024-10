Die Blicke bleiben auch auf andere Anlageformen gerichtet, denn am Rentenmarkt wird laut Altmann seit Donnerstag auf noch schnellere Zinssenkungen durch die Europäische Zentralbank gewettet. Steigende Renditen hatten jüngst vor allem die US-Börsen belastet. Am Vorabend war der Handel in New York mit einem gemischten Ergebnis zu Ende gegangen. Auch Asien gab zuletzt ein uneinheitliches Bild ab. Der EuroStoxx 50 als Leitbarometer der Eurozone dürfte etwas tiefer in den Handel starten.