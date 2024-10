Die Wallstreet drehte am Montag im Handelsverlauf deutlich nach unten. Chinas Festlandbörsen meldeten sich zwar mit optisch deutlichen Gewinnen aus der Feiertagspause zurück. Zufrieden waren Börsianer mit der Nachhol-Rally dennoch nicht, ebbte doch praktisch schon mit Handelsstart die Nachfrage ab. Der Hongkonger Hang-Seng, der zuletzt nicht in Feiertagspause war, brach zeitweise um 10 Prozent ein und konnte die Verluste zuletzt etwas reduzieren. Auch in Tokio ging es klar abwärts.