Der Dax dagegen bleibt zu seinem Rekord von 24.639 noch mit etwa 1.000 Punkten auf Abstand - auch wegen seiner negativen Monatsbilanz. Er hat im September bislang etwa ein Prozent verloren. Seit diesem Montag hat der Leitindex zwei neue Mitglieder: Der Immobilienplattform-Betreiber Scout24 und der Anlagenbauer Gea ersetzen den Sportwagenbauer Porsche AG und den Laborzulieferer Sartorius .