Vor Arbeitsmarktdaten aus den USA dürfte der Dax am Freitag die 25.000-Punkte-Marke mit einem soliden Start klar behaupten. Der X-Dax signalisierte eine Stunde vor Beginn des Xetra-Handels ein Plus von 0,13 Prozent auf 25.160 Punkte. Damit steuert er in der ersten Handelswoche des neuen Jahres auf ein deutliches Plus zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird am Freitag ebenfalls etwas höher erwartet.