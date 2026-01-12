Bevor am Dienstag die US-Banken, angeführt von der Branchengrösse JPMorgan , die Berichtssaison eröffnen, könnte hierzulande die Deutsche Bank in den Blick rücken. Es gibt bereits seit einigen Monaten Spekulationen, denen zufolge das Privatkundengeschäft in Indien abgestossen werden solle. Jetzt berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg, dass dieses Filialgeschäft auf Interesse bei den indischen Privatbanken Kotak Mahindra und der Federal Bank stosse. «Positiv für die Stimmung, aber ansonsten kein Kurstreiber», sagte ein Händler zu den Gerüchten. Auf der Handelsplattform Tradegate gab die Aktie im Vergleich zum Börsenschluss am Freitag allerdings marktkonform um 0,3 Prozent nach.