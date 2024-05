Der deutsche Aktienmarkt wird am Donnerstag mit gut behaupteter Eröffnungstendenz erwartet. Der Dax dürfte am Donnerstag unter dem Eindruck der Nvidia-Zahlen und geldpolitischer Signale der US-Notenbank Fed zunächst in seiner jüngsten Spanne bleiben. Eine Stunde vor dem Handelsstart indizierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,1 Prozent bei 18 698 Punkten. Das Rekordhoch aus der vergangenen Woche bei gut 18 892 Punkten sowie die runde Marke von 19 000 Zählern bleiben damit in Reichweite.