Unternehmensseitig ist die Nachrichtenlage zum Wochenstart nach dem Abflauen der Quartalsberichtssaison zunächst einmal sehr ruhig. Nach negativen Nachrichten dürften die Aktien von Bayer im Anlegerfokus stehen. Ein US-Geschworenengericht hat den Pharma- und Agrarkonzern in einem Glyphosat-Prozess am Freitag zur Zahlung von mehr als 1,5 Milliarden US-Dollar an drei krebskranke ehemalige Anwender des Bayer-Unkrautvernichters Roundup verurteilt. «Das Urteil wird so keinen Bestand haben, wir werden auf jeden Fall Rechtsmittel dagegen einlegen», kündigte Bayer am Sonntag an.