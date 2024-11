Nach dem deutlichen Rücksetzer am deutschen Aktienmarkt am Vortag als Reaktion auf den US-Wahlsieg Donald Trumps dürften sich die Kurse am Donnerstag stabilisieren. Vorbörslich werden für den Dax moderate Aufschläge erwartet. An der Wall Street hingegen feierten die Börsen Trumps Wahlsieg, die grossen Aktienindizes bauten nach dem Handelsschluss hierzulande ihre Gewinne noch aus.