Eine Stabilisierung der Börsen in den USA und Asien dürfte am Dienstag auch an den europäischen Handelsplätzen einen festeren Start bewirken. Der Dax dürfte mit einem Plus von 0,5 Prozent auf 22.273 Punkte eröffnen, wie der X-Dax eine Stunde vor Handelsstart signalisierte. Am Vortag war der Dax erstmals seit Mitte Februar kurz unter die Marke von 22.000 Punkten gefallen, hatte sich dann aber gefangen. Der EuroStoxx 50 wird am Dienstag ebenfalls etwas höher erwartet.