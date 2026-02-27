Zudem stehen unter anderem BASF aus dem Dax mit Quartalszahlen im Blick. Der Chemiekonzern blickt vorsichtig in das laufende Jahr. Dieser Ausblick dürfte Investoren eher enttäuschen, auch wenn die Ludwigshafener für gewöhnlich konservativ prognostizierten, sagte ein Händler. Auf der Handelsplattform Tradegate notierten die Papiere von BASF fast drei Prozent unter dem Xetra-Schluss vom Donnerstag.